Fakes news, manipulation et réseaux sociaux : Macky Sall fait le procès du net...

C’est devant les lauréats du Concours général édition 2022 que le président de la République s’est prononcé sur les faits brûlants de société. Il s’est ainsi prononcé sur les dérives des réseaux sociaux et autres fakes news.



« Notre société est percutée par la violence physique et verbale et la frénésie des fakenews, de la manipulation et des réseaux sociaux. La jeunesse semble en perte de repère allant jusqu’à verser dans le mimétisme de mauvais goût. »



Il s’est prononcé aussi sur les casses dans les écoles et les agressions d’enseignants dans les écoles. « Les agresseurs et les casseurs n’ont pas leur place à l’école ni à l’université. Nous devons tous agir, fermement pour mettre fin à ces dérives », dira le Chef de l’État...