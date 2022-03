Fake news : la Présidence dément des propos attribués au Président Sall sur la réouverture des frontières avec le Mali

Une annonce circule dans les réseaux sociaux attribuant à SEM le Président Macky Sall des propos qui seraient tenus à la télévision nationale et selon lesquels « si la CEDEAO n’ouvre pas la frontière (sic) avec le Mali à partir du 25 mars, le Sénégal ouvrira sa frontière avec le Mali » informe un communiqué de la Présidence de la République. Elle a précisé que cette annonce est une" fake news", donc nulle et de nul effet.

Pour rappel la CEDEAO et l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) avaient pris en Janvier dernier une batterie de mesures économiques et diplomatiques vigoureuses à l'encontre du Mali pour sanctionner l'intention de la junte de se maintenir au pouvoir encore plusieurs années.