Face to Face / MMA Fighting : Reug-Reug et Alain Ngalani se sont « affrontés » à distance !

Prévu le 22 janvier en direct, à Singapour, le combat devrait être diffusé le 29 janvier selon les informations glanées. Un face to face virtuelle, en anglais que Dakaractu vous fait revivre…

Reug-Reug :

« Le voyage fut assez éprouvant mais tout s’est bien passé jusque-là. Je me sens bien et je suis prêt pour relever ce nouveau défi. »

Alain Ngalani :

« Tout d’abord j’aimerais saluer mon adversaire. Je suis ravi de voir qu’un autre « frère » africain a rejoint le MMA. Le Sénégal est un pays voisin, donc ça sera un combat particulier. »



Alain Ngalani : « Dans un premier temps je devais affronter un autre adversaire venant de l’Angleterre, mais le combat n’a pas eu lieu à cause de la pandémie et des restrictions. C’est par la suite qu’on m’avait proposé Oumar Kane Reug-Reug… Quand j’ai vu son profil je me suis rendu compte qu’il venait d’un autre univers sportif (La lutte simple et ou avec frappe.) Il a beaucoup d’expérience dans son domaine, cela rend le challenge plus excitant. »

Reug-Reug :

« Combattre un champion comme Ngalani représente un défi de taille pour moi. Il est très réputé dans le MMA, c’est un redoutable combattant. Et, justement j’adore affronter ce genre d’adversaire qu’on présente comme « imbattable. Dans ce sport, il faut se frotter aux meilleurs. »

Alain Ngalani :

« Je suis un athlète complet. Oumar (Reug-Reug) a dû jeter un coup d’œil sur mon palmarès, il sait à quoi s’attendre. Certes, mon adversaire est assez fort dans la lutte, mais là on parle de MMA et je pense avoir l’expérience et la préparation nécessaires. »

Reug-Reug :

« Je sais que mes fans attendent de moi la victoire. Je ferai tout pour ramener la victoire au Sénégal… Je me suis beaucoup entraîné avec mon staff technique dans les techniques de MMA pour m’améliorer. Mon objectif est de devenir champion du monde de MMA, hisser le drapeau sénégalais au sommet... »