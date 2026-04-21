FSF/ l’argent de la CAN met le feu au Comex : 50 millions + 13 millions FCFA par tête — le partage qui scandalise le Comex, primes suspectes, clans rivaux et menace d’implosion

La crise couvait, elle éclate désormais au grand jour. À la Fédération sénégalaise de football, l’accalmie apparente n’était qu’un trompe-l’œil. Selon les révélations du quotidien L’Observateur, le Comité exécutif (Comex) est aujourd’hui au bord de la rupture, miné par une affaire explosive mêlant primes controversées, accusations d’opacité et fronde interne sans précédent.



Une fédération sous tension maximale



« Ça va exploser. Il y a trop de problèmes. » Cette phrase, rapportée par L’Observateur, résonne comme un signal d’alarme. Derrière l’unité affichée après le sacre des Lions lors de la CAN 2025 au Maroc, une fracture profonde s’est installée. Un groupe de seize membres du Comex mène désormais une véritable rébellion contre la gestion interne de la fédération.



Au cœur de la discorde : la décision du président Abdoulaye Fall d’octroyer des primes de performance à certains membres, en dehors de toute validation officielle du Comité exécutif. Une démarche jugée illégale par ses opposants, qui dénoncent une gestion opaque et sélective.



Les 13 millions qui divisent



Le nœud du conflit porte sur une somme précise : 13 millions de FCFA attribués à certains dirigeants. Parmi les bénéficiaires cités figurent Amadou Kane, Bacary Cissé, Pape Sidy Lô, Bamba Bâ et Elimane Lam.



Selon les frondeurs, cette répartition n’a jamais été validée en interne. Pire, elle aurait exclu plusieurs membres, créant un sentiment d’injustice profond. « C’est un combat de principe », insiste un membre du groupe rebelle, toujours cité par L’Observateur.

Pour eux, la gestion des ressources de la FSF doit répondre à des strictes de transparence et d’équité.



En comparaison, l’ancien président Augustin Senghor est cité comme exemple de gouvernance plus rigoureuse, sollicitant systématiquement l’aval du Comex avant toute distribution de primes.



Dialogue rompu, défiance totale



La tension est montée d’un cran lorsque les contestataires ont sollicité une audience avec le président Abdoulaye Fall. Une demande restée sans réponse directe. À la place, ils ont été renvoyés vers le secrétaire général Abdoulaye Saydou Sow, une décision perçue comme un affront.



Résultat : un dialogue de sourds et une défiance désormais assumée. Les frondeurs refusent toute médiation indirecte et exigent des explications claires au sommet.



L’ombre du pouvoir et des privilèges



L’affaire prend une tournure encore plus sensible avec l’intervention de l’État. Comme le souligne L’Observateur, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a accordé une prime exceptionnelle de 50 millions FCFA à cinq responsables de la fédération.



Ces derniers, membres de la délégation officielle à la CAN 2025, auraient également perçu les primes de performance liées aux résultats des Lions. Une accumulation qui attise davantage la colère des exclus du système.



Vers une implosion inévitable ?



Aujourd’hui, la FSF fait face à une crise de gouvernance majeure. Entre soupçons de favoritisme, absence de transparence et rupture du dialogue interne, les lignes sont clairement fracturées.

