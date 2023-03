FISO, Festival International Soninké, 7 ème édition à Nouakchott : Dakar désigné comme siège de la confédération des associations soninkés et Idrissa Diabira, DG de l’ADEPME et Président de Wagadu Jiida, désigné comme nouveau Secrétaire Général de la

Les rideaux sont tombés le 26 février dernier sur le Festival International Soninké (FISO) dont la 7 ème édition s’est tenue à Nouakchott, en Mauritanie, du 22 au 26 février. Pendant 5 jours, les participants venus en délégations de 8 pays , ont tenu des colloques, foire commerciale et festivités artistiques. Des activités qui renforcent la cohésion socio-économique de la communauté. Le haut officiel, Ousmane Bocar Diagana, président de la CIAS et par ailleurs président de l’association pour la promotion de la langue et de la culture Soninké (APS) en France, initiateur du FISO, a ainsi déclaré à la tribune, lors de la clôture: « le FISO apprécie particulièrement les avancées notées, notamment avec l’UNESCO, pour faire du FISO un patrimoine immatériel.



Des travaux substantiels ont été menés pour la mise en place d’une institution financière dont la mission sera de relever les défis économiques ». La cérémonie de clôture du 26 février a permis de rendre publiques les résolutions, qui portent sur 20 points. Dont notamment l’érection du siège de la confédération des associations soninkés à Dakar et l’organisation du prochain FISO en Côte d’ivoire, qui figurent parmi les décisions phares de ce 7 ème FISO de Nouakchott. Idrissa Diabira, président de l’association sénégalaise soninké « Wagadu Jiida » et par ailleurs Directeur Général de l’ADEPME, a déclaré à cette occasion à Nouakchott : « Pour nous, c’est une vraie fierté et un grand défi, puisqu’il s’agira de professionnaliser davantage le festival FISO, pour que ce dernier s’intègre encore plus dans l’Afrique de l’Ouest, dans la diaspora. Qu’il permette à la langue, à la culture soninké de ne pas disparaitre. Parce que chaque année, des langues disparaissent parce qu’elles ne sont pas suffisamment parlées. Il s’agit de mettre la langue soninké en lumière et en exergue ».



La culture était aussi au centre des festivités de ce derniers FISO : les artistes soninké ont chauffé l’ambiance du stade olympique de Nouakchott, devant un chaleureux public. Comme l’a dit un participant : « il faut qu’on soit uni, pour avancer ensemble. Cela, c’est très important ». Avant de clore le FISO, les journalistes soninkés se sont réunis dans la journée du 26 février, pour mettre en place un réseau international. Ils ont porté leur choix sur le rédacteur en chef d’I-GFM pour diriger la structure. Parmi les faits marquants, on peut aussi noter la victore du Sénégal dans le cadre du tournoi organisé pendant le FISO. Il a battu en finale la Guinée Bissau, sur la marque de 2 buts à 1. Pour rappel, durant ce FISO de Nouakchott, Idrissa Diabira, Directeur Général de l’ADEPME (Agence de Développement et d’Encadrement des PME) et Président de l’association sénégalaise soninké « Wagadu Jiida », a aussi été désigné comme nouveau secrétaire général de la confédération des associations soninké. Pour l’érection du futur siège et secrétariat général de la confédération des associations soninkés à Dakar, le soutien de l’état du Sénégal est fortement escompté, sous la forme de subventions publiques et de l’octroi d’un accord de siège.



Pour rappel, le Président mauritanien Ould Ghazouani a relevé de sa présence la cérémonie d’ouverture du FISO de Nouakchott, 7 ème édition, lors de l’ouverture au stade olympique de la capitale mauritanienne, durant laquelle les différentes délégations nationales ont défilé en habits traditionnels. Le président mauritanien a ainsi poursuivi une tradition initié par le Président Macky Sall lors du 5 ème FISO de Dakar en 2018 et par le Président gambien Adama Barrow lors du 6 ème FISO en 2020, à Banjul. Se tenant tous les deux ans, pour Nouakchott, le FISO avait été décalé d’un an, en 2023, du fait de la crise Covid-19.