FIFA The Best : Le onze type avec Messi, Benzema, Mbappé et Cie …

Le onze de FIFA The Best est tombé avec une belle brochette de stars don’t Lionel Messi et son coéquipier au PSG, Kylian Mbappé. Une équipe de rêve qui regroupe les meilleurs du moment même si Cristiano Ronaldo n’y figure pas de même que Robert Lewandoswki et Sadio Mané.

Le meilleur gardien de cette édition, Émiliano Martinez ne figure pas dans ce onze, il est préféré à Thibaut Courtois. Notons que les joueurs du Real Madrid n'ont pas fait le déplacement à Paris ce soir…

Courtois - Hakimi, Van Dijk, Cancelo - Casemiro, Modric, De Buryne - Messi, Mbappé, Benzema, Haaland