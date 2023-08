FIBA : Le Qatari Cheikh Saud Ali Al Thani élu nouveau président à la place de Hamane Niang

Le Cheikh Saud Ali Al Thani a succédé au malien Hamane Niang en tant que nouveau président de la FIBA. Le Qatari a été élu à l'unanimité pour un mandat de quatre ans, ce mercredi au cours du 22ème congrès de la FIBA qui s’est tenu à Manille (Philippines.) Auparavant, Cheikh Saud Ali Al Thani était vice-président de la FIBA lors du dernier mandat, président de FIBA Asie depuis 2002, après avoir été Président de la Fédération de basketball du Qatar et Vice-Président du Comité olympique du Qatar. Le Cheikh Saud Ali Al Thani a déclaré lors de son élection : « C'est un grand honneur de prendre cette responsabilité pour moi, pour mon pays le Qatar et pour notre continent l'Asie. Je représente désormais les intérêts des 212 fédérations nationales des cinq régions. » Les nouveaux membres du Bureau Central, ainsi que le président et le trésorier ont été également élus, rejoindront le Secrétaire Général de la FIBA, Andreas Zagklis, ainsi que les Présidents des cinq régions de la FIBA pour ce mandat 2023-2027. La FIBA instance dirigeante mondiale du basketball est une association indépendante formée par 212 fédérations nationales à travers le monde. Elle seule est reconnue comme autorité compétente pour le basketball par le Comité International Olympique (CIO) précise le site officiel de l’instance.