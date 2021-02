FC Barcelone : Messi va toucher 66 millions d’euros de prime à la fin de son contrat en juin 2021.

El Mundo révèle une nouvelle clause "cachée" dans le contrat entre le FC Barcelone et sa star Lionel Messi. Dans son édition de ce lundi, le journal révèle que le FC Barcelone doit ainsi verser une prime de fidélité de 66 millions d'euros à Lionel Messi en juin 2021.



D’après le média Espagnol, le montant doit être payé en deux fois dans les prochains mois. Un premier versement est attendu avant le 31 mars. Plus surprenant, la deuxième partie de près de 39 millions d'euros (38.964.977,5 précisément) doit être réglée le 15 juillet... soit deux semaines après la fin du contrat de Messi qui court jusqu'au 30 juin. Ce montant sera donc versé que le joueur parte ou reste au Barça.



Après avoir dévoilé le montant des énormes bonus négociés par l'Argentin lors de sa dernière prolongation de contrat en 2017, soit 555.237 millions d'euros sur la période 2017-2021, environ 138 millions d'euros par saison. Messi aurait également obtenu une prime à la signature de 115,225 millions d'euros lors de la signature de ce contrat auprès de l'ancien président Josep Bartomeu.



La « Pulga » pourrait s'engager avec le club de son choix. Et, l'hypothèse d'un départ est sérieusement envisagée alors que le PSG et Manchester City lui font les yeux doux.