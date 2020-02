FC Barcelone : Contre toute attente, Martin Braithwaithe signe chez les « Blaugrana »

Comme révélé par la presse catalane et contre toute attente, c’est bel et bien Martin Braithwaite qui renforce l’attaque du club « Blaugrana » comme l’indique le FC Barcelone par le biais d’un communiqué.







« Le FC Barcelone a payé la clause libératoire du joueur Martin Braithwaite, il n’est donc plus lié avec le Deportivo Leganés. Le coût de cette clause libératoire était de 18 millions d’euros. Le joueur va signer un contrat avec le club pour la fin de la saison et quatre années suivantes avec une clause libératoire de 300 millions d’euros », peut-on lire sur le communiqué relayé par Footmercato.







L’attaquant international danois de 28 ans, s’est révélé en France du côté du Toulouse FC (35 buts en L1 entre 2013-2017) et a effectué une pige pas très convaincante aux Girondins de Bordeaux (4 buts en 2018). Il a également échoué en Championship à Middlesbrough (3 buts en 17 matches) avant de débarquer il y a un an à Léganès. Depuis son arrivée en Liga, son bilan est correct sans plus (10 buts en 43 matches). Il s’agit là d’un sacré pari tenté par le FC Barcelone.







Footmercato