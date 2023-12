FATICK : UN CAMION TUE UN JEUNE AU QUARTIER DAREL..

C'est la tristesse et la désolation au quartier Darel de Fatick. Un camion DL 4090 C a heurté mortellement un jeune homme et a pris la fuite pour éviter d'être lynché par les populations témoins de la catastrophe. L'incident s'est déroulée à l'intersection du campus de l'USSEIN. Le jeune homme décédé a passé plusieurs heures coincé sous le véhicule et les fer de l'atelier métallique d'à côté . Les sapeurs-pompiers après plusieurs manœuvres qui ont duré quatre heures sont finalement parvenus à extraire le corps du défunt après qu'une grue a soulevé le camion.

Un policier présent sur les lieux l'a échappé de justesse mais son véhicule a été sérieusement endommagé . Aux dernières nouvelles, le camion qui sert de ramassage d'ordures pour L'UCG est actuellement dans les locaux du commissariat central de Fatick.

Après le drame qui a emporté un jeune homme , les populations réclament des ralentisseurs sur les différentes routes de la commune de Fatick.



Aliou Ba