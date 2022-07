FACE À DAKARACTU / Serigne Modou Bara Dolly Mbacké : « BBY de Touba a eu tort de laisser le terrain l’autre jour à Sonko… Être Mbacké-Mbacké ne veut dire diriger forcément »

Malgré qu’il n’a jamais été d’accord sur le choix porté sur Galass Kaltom comme tête de liste, Serigne Modou Bara Dolly Mbacké a, quand-même, décidé de battre campagne comme jamais pour donner la majorité à la coalition Benno Bokk Yaakar.



Pour lui, le combat interne est gelé le temps de passer victorieusement les législatives. Mais ce sera non sans rappeler que l’appartenance à la famille Mbacké ne saurait signifier diriger les autres tout le temps et partout.



Dans ce « Face à Dakaractu », le chef religieux a abordé diverses questions cognant tour à tour Ousmane Sonko et les religieux de « And Samm Jiko - Yi ». Il fera l’éloge du bilan Président Sall à Touba avant de demander aux populations de Touba de suivre « le doigt » du Khalife Général des Mourides en perpective des législatives...