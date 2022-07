FACE À DAKARACTU - « S’il m’était donné de reculer le temps jusqu’en 2016, mon engagement aux côtés du Président Sall, je l’aurais … » (Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma)

Face à Dakaractu a reçu Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma. Petit- fils de Serigne Touba et de Mame Thierno Birahim Mbacké, le ministre conseiller du Président, est ( comme dit un jargon local) un « Serigne Parfat ».



Toutefois, ce statut ne l’a pas empêché de s’engager en politique entre 2016 et 2017 aux côtés du Président de la République Macky Sall. Ce choix lui aura valu des critiques énormes qui, parfois même, ont émané de membres de la communauté mouride.



Aujourd’hui, regrette-t-il, ce choix 06 ans après ? Sa réponse est sans appel. Dans cet entretien, le chef religieux est aussi revenu sur les observations qui lui sont faites par rapport au travail à lui confié par le Khalife Général des Mourides au niveau du comité d’organisation du Grand Magal de Touba en tant que Président de la commission Culture et Communication. Il est aussi revenu sur les défaites récurrentes du Président Sall à Touba malgré toute cette estime que Serigne Mountakha ne cesse de répéter à l’endroit de ce dernier … 30 minutes de débat sans relâche en perspective…