Extension de l’assurance maladie aux mouvements associatifs : l’Agence de la CMU annonce une convention de partenariat avec l’ONCAV

L’Agence de la Couverture Maladie Universelle va élaborer une convention de partenariat avec les mouvements associatifs, membres de l’Organisme national de coordination des activités de vacances (ONCAV) et d’autres associations pour la couverture médicale de leurs membres.



En marge d’une finale de football, qu’il a parrainée le week-end dernier dans la commune de Dendory, le Directeur général de l’Agence de la Couverture Maladie Universelle a exprimé sa volonté d’accompagner les mouvements associatifs, membres de l’Organisme national de coordination des activités de vacances (ONCAV) dans le but de les «sécuriser et de leur donner plus de confiance quand ils s’engagent au niveau des compétitions».





Au regard du travail qui se fait autour de la Couverture maladie universelle (CMU), notamment sur les cibles essentielles que sont les élèves, les femmes, les personnes vulnérables, la CMU s’offre l’opportunité de faire bénéficier le mouvement sportif d’une couverture du risque maladie. «La jeunesse constitue la sève nourricière de la population et par conséquent, le développement futur de la productivité. En s’exerçant au niveau du sport, les jeunes mettent en place les conditions pour le bien-être de l’individu avec des valeurs, qui fondent l’existence d’un homme complet. Le football étant un jeu à risque, nous sommes prêts, dans le cadre de la mutualisation des ressources financières, à pouvoir accompagner les jeunes pour qu’au besoin, on puisse les prendre en charge», fait savoir Dr Bocar Mamadou DAFF.



Avec l’ONCAV, l’Agence signera ainsi, dans les prochains jours, une convention pour encadrer et accompagner les jeunes qui évoluent dans les «navétanes». Une initiative qui, de l’avis de Docteur DAFF, permettra aux jeunes du mouvement associatif des «navétanes» d’être affiliés à un régime d’assurance maladie et de bénéficier des mêmes soins que les personnes affiliées aux autres régimes de sécurité sociale que sont les Imputations budgétaires et les Instituts de Prévoyance Maladie (IPM).