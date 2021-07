Exposition Dubaï 2020 : Les nouvelles mesures adoptées face à la résurgence des cas de Covid-19 pour protéger les participants

Dans les efforts pour lutter contre la pandémie mondiale sans précédent causée par le nouveau SARS-CoV-2 (Coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (« Covid-19 »), Expo 2020 Dubaï a adopté des mesures strictes visant à protéger les participants et toutes les personnes qui seront sur le site de l'Expo Dubaï 2020.



Conformément à la décision du comité directeur du 6 mai 2021, il est exigé que tous les participants et le personnel permanent à titre de concessionnaire commercial, le personnel, l'employé, l'agent, le dirigeant et/ou le représentant soient entièrement vaccinés avec l'un des vaccins Covid-19 approuvés par l'Organisation mondiale de la santé et/ou le ministère de Prévention Santé au plus tard le 1er septembre 2021.



Dans le cas où une personne ne peut pas être vaccinée dans son pays d'origine, ces personnes peuvent bénéficier de la directive émise par Son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum lors de la réunion du Conseil exécutif de Dubaï, permettant à ces personnes à se vacciner aux Émirats arabes unis.

Toutefois, afin que ces personnes puissent bénéficier de ladite directive, il serait nécessaire que toutes les personnes évoquées supra arrivent aux EAU au moins trois semaines avant l'ouverture de l'Expo 2020 Dubaï.