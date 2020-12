Explosion du puits de gaz à Ngadiaga : « en l'état actuel des choses, on ne peut pas éteindre les flammes » (Abdou Karim Sall)

Depuis l'explosion d'un des puits de gaz à Dieuleuk Peulh de la plateforme d'exploitation gazière de Ngadiaga, le feu n'arrive toujours pas à être éteint. Ce, même si d'après les autorités le danger est écarté. Pour l'instant, des études sont en train d'être faites pour étudier avec des experts, les voies et moyens pour arriver à bout de ce feu. Sur le plan environnemental, dira le ministre de l'environnement, Abdou Karim Sall : « nous allons passer en revue toutes les questions liées au plan de la gestion environnementale et les recommandations qui ont été faites pour pouvoir mieux accompagner sur le plan environnemental la gestion de ces sites qui peuvent être considérés comme des sites dangereux ». Par rapport au délai pour éteindre le feu, Abdou Karim Sall de faire savoir « qu'en l'état actuel des choses, on ne peut pas éteindre les flammes ».