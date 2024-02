Explosion de gaz à la Cité Baraka: Zahra Iyane THIAM au chevet des sinistrés

Accompagnée d’une forte délégation, la directrice de l’ASEPEX, Zahra Iyane Thiam a fait le déplacement à la cité Baraka pour apporter un soutien moral et financier aux victimes de l’incendie. Un lot de quatre matelas, deux sachets de couverture et une enveloppe dont le montant n’a pas été dévoilé ont été remis aux mains du délégué de quartier Abdoul Ba.



L’ancienne ministre de l’économie numérique plaide aussi pour l’installation d’extincteurs dans les bâtiments pour prévenir ces cas d’incendie. Elle estime également la nécessité de renforcer la sécurité, les bonnes pratiques et les premiers secours.





Pour rappel, une explosion d’une bonbonne de gaz a fait quatre blessés graves dont une femme enceinte de 5 à 6 mois de grossesse. Le drame est survenu hier jeudi aux environs de 8h. Les victimes ont été évacuées dans des structures médicales de la capitale.