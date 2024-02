Explosion de Gaz à la cité Baraka: Un rescapé retrace le film du drame

Un silence de cimetière, des visages tristes peuplent la cité Baraka, Nichée dans le quartier de liberté 6. Les habitants, de ladite cité récemment construite, ont eu rendez-vous, ce jeudi matin entre 7h à 8h, avec un drame. L’explosion d’une bonbonne de gaz a fait quatre victimes. Parmi elles, une jeune femme enceinte de 5 à 6 mois qui est dans un état critique.



Rescapé, Al Barka Kaïré, lutteur de profession, nous relate l’horreur.

« Hier soir (mercredi) je suis revenu du sport et j’avais un peu froid, j’ai emprunté un bec à gaz à ma tante. Par la suite le bec à gaz était bouché et j’ai décidé d’attendre le lendemain (jour du drame) pour le déboucher. Une des mes sœurs, enceinte de 5 à 6 mois était dans la chambre de ma tante avec un enfant de 7 ans ainsi que mon frère. Ma petite sœur a toqué à ma porte pour prendre le bec à gaz. J’ai commencé à le desserrer et au dernier tour, la bonbonne de gaz me propulse et la fuite de gaz se propage et atteint une autre bonbonne de gaz qui servait à faire des beignets», explique-t-il.

Poursuivant, « ma sœur enceinte de 6 mois prise de panique a sauté du balcon du 3éme étage de même que mon frère qui a atterri au second étage avec des brûlures », relate-t-il.



Le délégué de quartier Abdoul Ba interpelle les autorités pour l’installation d’extincteurs pour prévenir les cas d’incendie.

Les victimes ont été acheminées dans les différentes structures hospitalières de la capitale, nous dit-on.



Falil Gadio (Stagiaire)