Exploitation de Pétrole du bloc de Sangomar : Le Président Macky Sall a reçu une délégation de Cairn Energy, la production démarre en 2022 avec 100.000 barils/Jour.

Le chef de l'Etat Macky Sall a reçu une délégation conduite par M. Simon Thomson, Directeur exécutif CAIRN Énergie qui a présenté l'avancement du projet d'exploitation du pétrole du bloc Sangomar. La production du gisement de pétrole SNE se trouve aux larges de la région de Fatick et doit démarrer en 2022.

Des découvertes importantes de pétrole ont été faites depuis 2014 dans les blocs Sangomar Offshore et Sangomar offshore profond.

Le champ SNE de Sangomar disposerait d'un potentiel de production estimé à plus de 2,7 milliards de barils.

Le groupe écossais Cairn Energy est le premier actionnaire avec 40% des parts.



A sa sortie d’audience, le patron de Cairn Energy Simon Thomson a déclaré : « Je suis très ravi d’être reçu aujourd’hui par le président de la république Macky Sall et j’en ai profité pour le féliciter pour sa brillante réélection. Je suis venu faire une mise à jour de l’avancement du projet de pétrole SNE du gisement de Sangomar qui est un projet très très important pour le Sénégal dont le montant d’investissements est estimé à 3 milliards $ ce qui tourne autour de 2000 milliards cfa. Les revenus importants pour le Sénégal sont attendus en 2022 parce que la production va démarrer en cette année-là avec 100.000 barils jour. Le Président Macky Sall nous apporte un soutien précieux pour l’avancement de ce projet. On a élaboré avec lui beaucoup de sujets sur ce projet notamment le financement qui est important. Nous avons parlé des retombées économiques, des effets induits mais aussi du contenu local c’est à dire la participation du secteur privé sénégalais. Il a un bon et satisfaisant dialogue entre la société pétrolière et le gouvernement du Sénégal avec le ministre du Pétrole des Énergies Mouhamadou Makhtar Cissé et le cos-Petrogaz »