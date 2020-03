Expansion Coronavirus : Report des JMJ, des kermesses diocésaines et paroissiales, des différents Pèlerinages (Décanal, Diocésain et National) et rassemblements folkloriques

Les Évêques du Sénégal, en ces temps de grande expansion du Coronavirus, ont décidé de la suppression ou du report, jusqu’à une date plus favorable des Journées mondiales de la Jeunesse (JMJ) - des kermesses diocésaines et paroissiales - des différents Pèlerinages (Décanal, Diocésain et National) - des autres rassemblements folkloriques (Fêtes foraines...) de nature à drainer beaucoup de monde. Des mesures qui prennent effet à compter du Lundi 16 Mars 2020, informe le communiqué signé de Monseigneur Benjamin Ndiaye, Archevêque Métropolitain de Dakar

En outre, porte-il à la connaissance de toutes les Communautés Chrétiennes Catholiques, le besoin du respect de toutes les consignes données par les Services compétents du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale de notre pays pour la maitrise de la pandémie du Coronavirus.

Enfin, renseigne le communiqué, les évêques d’appeler dans les différents diocèses, à une Journée Spéciale de Jeûne et de prière, le Vendredi 20 Mars 2020, à l’occasion des 24h pour le Seigneur. « Nous invitons les prêtres, durant cette journée et chaque fois que possible, à organiser, dans leurs Paroisses des temps d’adoration du Saint Sacrement, des moments de confession, des célébrations de Messes votives », conclut la note.