Le mandataire départemental de Mbour, a été investi par les jeunes de son parti pour être le candidat à la tête de liste pour un deuxième mandat devant lui permettre de poursuivre le travail déjà entamé...

Dans la foulée, le maire sortant de Thiadiaye s'est prononcé sur les listes parallèles qui minent le département.



"Le commentaire que je pourrais en faire c'est que le président a tranché et en tant que militant discipliné, je ne peux que me plier. Il a donné des orientations et des principes directeurs, certains ont pensé qu'ils ont la possibilité et les moyens de pouvoir gagner pour leur localité. On on ne peut que constater cela et en tout cas prier pour que ces élections soient des élections paisibles et transparentes et que le meilleur gagne. Nous sommes en discussions, échange avec le parti socialiste pour que le Bby puisse survivre dans le département ", a dit Oumar Youm...