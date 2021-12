Exclusivité Dakaractu : Détection du premier variant Omicron au Sénégal : ce qu’on sait des raisons du séjour de son porteur.

Dakaractu en sait davantage sur la rencontre internationale à laquelle le voyageur qui a fait entrer le variant Omicron au Sénégal était venu participer.



De nos investigations, il résulte qu’il s’agit du 36e congrès de la société d’anesthésie-réanimation d’Afrique francophone (SARAF). Abrité par le musée des civilisations noires à Dakar, ce grand rendez-vous a enregistré la participation de délégations de plusieurs pays de différents continents.



Elle devait permettre de tirer les conséquences de la pandémie Covid-19 pour se projeter sur l’avenir, lit-on dans un communiqué de la présidence de la République. Les organisateurs avaient été reçus par le président de la République qui devait à cet effet présider cette rencontre de haut niveau.



Finalement, c’est le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr qui s’est prêté à l’exercice, accompagné des membres de son staff.



S’agissant du quinquagénaire chez qui le variant a été détecté, des sources renseignent qu’il n’aurait pas été contaminé au Sénégal puisqu’il est entré sur le territoire national en provenance d’un pays de la sous-région avec un test PCR négatif. Tout porterait à croire que c’est en cours de voyage qu’il a contracté la maladie.



Comme révélé par Dakaractu, c’est alors qu’il devait retourner dans son pays qu’il a été testé positif et pris en charge dans une structure sanitaire de la place. Les séquençages effectués par l’Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation ont révélé la nouvelle souche B.1.1.529 détecté pour la première fois en Afrique du Sud. L’information a été communiquée aux autorités sanitaires du Sénégal en bonne et due forme...