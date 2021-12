Exclusivité Dakaractu - COVID-19 - Variant Omicron : Le Sénégal détecte son premier cas.

Découvert en Afrique du sud, le nouveau variant du SARS COV 2 débarque au Sénégal, a appris Dakaractu de sources sûres. Il a été détecté chez un voyageur sortant.



Après investigation, il s’est avéré que le voyageur en question est un homme d’une cinquantaine d'années qui est arrivé au Sénégal le 22 novembre dernier en provenance d’un pays de la sous-région.



Accueilli dans un hôtel de la place, il a participé à une manifestation ayant mobilisé plusieurs dizaines de personnes venant de pays différents.



Quand bien même présentant un schéma de vaccination complet (deux doses), il a été testé positif le 25 novembre à l’Iressef de Ngor. Il devait quitter le Sénégal.



Il revient de nos sources que le patient a été immédiatement mis en quarantaine et suivi dans une structure sanitaire de la place et qu’à la date du 4 décembre, il ne présentait plus de symptômes. Quant à ses contacts sénégalais, les autres nationalités ayant déjà quitté le pays, la procédure est lancée pour les retrouver et les isoler pour éviter une propagation du variant.





Avant le Sénégal, la nouvelle souche du coronavirus a été signalée au Nigeria et au Ghana.



En Afrique du Sud où il est apparu pour la première fois, les contaminations ont connu une hausse inquiétante.



En raison du degré de contagiosité très élevé de ce variant dont le nom scientifique est B.1.1.529, plusieurs pays du nord ont fermé leurs frontières aux ressortissants d'Afrique centrale. Des mesures restrictives décriées par les autorités sud-africaines et l'Organisation mondiale de la Santé.



Le président de la République du Sénégal avait déclaré lors du sommet Chine-Afrique que le continent ne fermerait pas ses frontières à l'Afrique du Sud.