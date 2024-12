Exclusion de la 7TV et AZ Actu de la liste des médias conformes : Maimouna Ndour Faye s'indigne

Le ministère de la Communication a récemment publié une liste provisoire des médias conformes aux règlements. Cette liste, qui exclut 7TV et AZ Actu, a suscité de vives réactions dans le secteur des médias. Maimouna Ndour Faye, directrice générale de 7TV, a regretté cette décision lors d'une conférence de presse, soulignant l'injustice de cette décision et le manque de dialogue avec les acteurs concernés.



Selon Mme Faye, 7TV a scrupuleusement respecté les procédures légales depuis sa transition de LCS à 7TV en 2018. Des documents, dont l'autorisation du CNRA et le contrat de diffusion avec la Télédiffusion du Sénégal, ont été transmis aux autorités compétentes. Pourtant, aucune explication officielle n’a été donnée sur les raisons de leur exclusion.



Tout en soutenant la régulation et l'organisation du secteur audiovisuel, elle appelle à une démarche concertée. « Le dialogue avec les acteurs est essentiel pour éviter de telles situations », a-t-elle déclaré, rappelant l'importance de préserver la crédibilité des professionnels respectueux des normes.