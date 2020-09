1 541 564 570 de francs Cfa plus exactement a été récolté à titre du " Jaayante "par l'association Touba Ca Kanam. La révélation a été faite ce jeudi 10 septembre 2020 par le Président de la commission chargée de la collecte des fonds, Serigne Abdou Lahad Mbacké Djily. Dans le tableau qui a été remis à Dakaractu-Touba, il sera précisé que la Zone Sénégal s'est le plus distingué avec une collecte estimée à 1 316 066 745 de francs. L'on peut mentionner les grosses participations financières de Tahirou Sarr et Moustapha Seck qui ont donné, respectivement, 280 millions et 100 millions de francs.



La Zone Europe a collecté 113 736 160 frs, la Zone Amérique 77 726 800 frs , la Zone Afrique 29 887 565 frs et la Zone Asie 4 147 300 frs.



La collecte qui a démarré le 08 août 2020 et qui a bouclé sa première étape le 08 septembre a duré exactement un mois. Ce qui fait une collecte quotidienne d'environ 52 millions de francs.



La structure de mentionner que 561 006 870 francs ont été décaissés dans le cadre des opérations déclenchées pour lutter contre les inondations dans la cité religieuse. Serigne Abdou Fatah de signaler, en outre, que 321 tonnes de ciment ont été données, 2,200 tonnes de fer, 676 camions de sable, une pelle mécanique, deux motopompes, une électropompe, deux groupes électrogènes, 3950 masques etc...



Étaient présents à la rencontre de restitution Serigne Habibou Mbacké Ibn Serigne Fallou Mbacké, Serigne Abdou Lahad Mbacké Habibou, le Président de l'association Abdou Fatah Guèye, son adjoint Serigne Fallou Ndiaye, Serigne Abdou Lahad Djily Mbacké, Président de la commission des Finances, le trésorier Mafary Ndiaye etc...