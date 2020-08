Exclusif - Amadou Alpha Diol, père de la femme de Djibril Diol : « Ma fille était mon espoir... »

Djibril Diol, son épouse Adja Salamata Diol, leur fille, ainsi que sa sœur et son enfant ont péri dans un incendie, à Denver, dans le Colorado. Le drame s’est produit dans la nuit du mercredi 05 août. Une tragédie qui a plongé toute une famille dans la consternation. Amadou Alpha Diol est inconsolable. Malgré ses airs de dur, ce père de famille cache mal sa douleur d’avoir perdu une fille en qui il avait placé tous ses espoirs. Sa fille, c’est l’épouse de Djibril Diol. A l’instar de son époux, elle a été emportée par l’incendie dont le caractère criminel a été confirmé par la police américaine.



Rencontré chez lui, au quartier Thiossé Est de Mbour par Dakaractu, cet enseignant de profession fait savoir que sa fille et son époux étaient très complices dès leur bas âge. « Ils étaient toujours ensemble. Ils se sont aimés », confie-t-il à votre site. Selon Amadou Alpha Diol, il a donné la main de sa fille à son neveu, mais avait demandé juste à ce qu’on lui permette de terminer ses études. Adja Salamata n’a rejoint son mari que récemment, exactement le 08 mars dernier, d’après le témoignage de son père qui renseigne qu’il a appris la nouvelle de leur mort alors qu’il était en plein cours.



Il demande que l’État veille à ce que la mère de Djibril Diol soit assistée psychologiquement, que les coupables soient punis à la hauteur de leur acte et que les corps soient rapatriés pour être enterrés auprès des leurs...