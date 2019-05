Excellec Sa : Une entreprise au service de l’électrification inclusive

La politique de l’émergence enclenchée par le Chef de l’Etat passe nécessairement par une bonne fourniture en énergie sur toute l’étendue du territoire. C’est ce qu’a très tôt compris Pape Aly Guèye, directeur général de la société Excellec Sa qui a vite investi le monde rural pour faire de l’accès universel à l’électricité une réalité.



Spécialisée dans le domaine de l’électrification et présente dans la fourniture d’intrants, Excellec a su développer au fil des années une expertise incontestable dans le monde rural.







Ce géant de l’industrie a réalisé des dorsales dans les quatorze régions du Sénégal, et couvre un réseau électrique de 250 km rien qu’au niveau de Kédougou. L’entreprise qui compte atteindre 150000 poteaux par an, veut ainsi permettre aux populations les plus reculées d’avoir accès à l’énergie.



« Nous voulons mettre toutes les conditions nécessaires pour accompagner l’Etat dans la politique énergétique », a assuré Pape Aly Guèye.



A ce titre, le Pdg d’Excellec a annoncé le projet d’extension dans les prochains jours qui implique ainsi la mobilisation de moyens colossaux pour régler définitivement les besoins en énergie