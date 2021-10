Éventuel retour de l’ambassadeur d’Algérie à Paris : les conditions du président Tebboune.

Entre l’Algérie et la France, rien ne sera plus comme avant. C’est du moins ce qu’a décidé l’une des parties. Face aux journalistes de son pays ce dimanche 10 octobre, le président algérien a conditionné le retour de l’ambassadeur en poste à Paris au respect total de l’État algérien par la France.



Selon le président Abdelmadjid Tebboune, faisant allusion aux déclarations d’Emmanuel Macron, « l’histoire ne doit pas être falsifiée ».



Rencontrant des petits fils de Harkis, le chef de l’État français a déclaré que l’histoire algérienne post-independance s’est construite sur la haine de la France.



Emmanuel Macron avait déjà affirmé que l’Algérie précoloniale n’avait pas d’histoire. Une sortie qui avait fâché Alger. Les autorités algériennes ont rappelé leur ambassadeur à Paris, mais décision a été aussi prise de fermer le ciel algérien à l’opération Barkhane.



Malgré les tentatives de décrispation de Paris, Alger a campé sur sa position et s’est même rapproché de Bamako, également en bisbille avec son partenaire français..