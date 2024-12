Éventuel choc entre Siteu et Balla Gaye : la maman du Tarkinda donne son avis

Face à la polémique concernant le combat de Siteu et de Balla Gaye, La maman de Siteu a brisé le silence. Selon la dame, elle n’a rien à dire sur ce combat, car toutes les deux sont ses fils, en plus de souligner qu’elle est fan du fils de "Double Less" . Ainsi, elle affirme que ce n’est pas la peine d’en faire une polémique, car il s’agit d’un seul jour. Ceci dit, si Dieu le veut, ce combat aura lieu, fait-elle savoir.