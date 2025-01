États du Sahel: mise en circulation des passeports de l'AES, à compter du 29 janvier 2025

Dans un communiqué rendu public, " le Président de la Confédération des États du Sahel( AES) informe l'opinion confédérale et internationale de la mise en circulation des passeports de l'AES, à compter du 29 janvier 2025", conformément à la mise en oeuvre de sa feuille de route, en particulier les aspects relatifs à la libre circulation des citoyens.



Ainsi, il a été décidé que " les anciens passeports demeurent valables jusqu'à leur date d'expiration[...]. Et les citoyens de la Confédération AES détenteurs des anciens passeports arborant le logo de la CEDEAO en cours de validité peuvent les faire remplacer par les nouveaux passeports de l'AES".



Dans la foulée, le président de la Confédération des États du Sahel se veut assurant en ajoutant que " toutes les dispositions utiles seront prises pour garantir l'effectivité de la libre circulation des personnes et des biens" de l'espace confédéral...