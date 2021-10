États-Unis : L'ancien président américain Donald Trump annonce le lancement de son réseau social, «Truth Social»

Banni de Facebook, Twitter et YouTube, qui l'accusent d'avoir incité ses partisans à la violence sur leurs plateformes avant l'assaut contre le Capitole en janvier, Donald Trump a annoncé, mercredi 20 octobre, le lancement de son propre réseau social, baptisé « Truth Social » (« Vérité Sociale »).



« J'ai créé Truth Social et le groupe Trump Media and Technology pour résister face à la tyrannie des géants des technologies », a affirmé l'ancien président américain dans un communiqué. Son réseau devrait être lancé au premier trimestre 2022...