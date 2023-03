État de santé de Ousmane Sonko : Pastef exige la restitution du passeport de leur leader pour son évacuation.

Selon les membres du bureau politique, l'état de santé du président Ousmane Sonko est hautement préoccupant depuis vendredi à cause des actes dont il a été victime jeudi, à savoir la planification et l'organisation d’un traquenard sur un itinéraire, tirs de gaz lacrymogènes, séquestration et gazage. Les membres du bureau de Pastef renseignent aussi que Ousmane Sonko s’est vu refusé pendant au moins 6 heures l'accès à l'ambulance qui avait été appelée pour son évacuation, ce qui a participé à la dégradation de son état de santé.



Face à ces faits, le bureau prend à témoin l'opinion nationale et internationale que le président Macky Sall et son ministre de l'intérieur seront tenus responsables de tout ce qui pourrait découler de ces actes contre leur leader Ousmane Sonko, ainsi qu’à son avocat Me Ciré Clédor Ly qui est en cours d’évacuation vers l’extérieur pour se faire soigner.



Pour les membres du bureau, le passeport de Ousmane Sonko devrait lui être restitué afin qu’il puisse lui aussi se faire évacuer au besoin et être examiné pour que soient renversés en urgence les effets de la substance dont il a été aspergé...