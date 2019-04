Espagne : Un sénégalais candidat aux élections législatives de Dimanche prochain

L’Espagne pourrait compter un député noir. Le 1er de son histoire. En effet, le Sénégalais Augustin Marie Ndour est candidat du parti « UN MUNDO MAS JUSTO » (un monde plus juste) aux élections législatives de dimanche prochain ,28 Avril en Espagne. Agustín Ndour, un travailleur sénégalais établi en Espagne et aussi président de l'Association catholique des Sénégalais du pays du Roi Carlos, s’était fait une réputation en tenant plusieurs conférences portant analyse des causes de l’émigration.

Cette candidature, est une première dans l'histoire du royaume a dit « Horizon sans frontière » qui a souhaité l’élection de Mr Augustin Ndour, pour que ce dernier puisse ainsi devenir le premier noir membre du parlement Espagnol...