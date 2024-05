Escroquerie : voulant attirer les filles, Fallou D grugé de 800 mille francs par un charlatan du nom de "Gueum Yallah"

Placé sous mandat de dépôt depuis le 02 mai dernier, le mis en cause conteste les faits et allègue n'avoir jamais fait de maraboutage. "Je suis un éleveur et non un marabout. Je n'ai jamais dit le contraire aux enquêteurs. La première fois que j'ai contacté Fallou Diop, c'était lorsque je lui remettais une enveloppe qui contenait des écorces que "Gueum Yallah" m'avait remis pour lui", a-t-il déclaré.





Le procureur lui a fait savoir que c'est après avoir fait le bain que le prévenu n'arrivait plus à contrôler ses actes. " Je suppose que c'est toi cette personne du nom de Pape Demba Ndiaye qui se faisait appeler "Gueum Yalla". Soit vous êtes "Gueum Yallah", soit vous êtes de mèche avec lui", lui a fait savoir le parquet.





Reprenant la parole, l'assesseur lui a fait savoir qu'il y a des éléments dans le dossier qui attestent qu'il avait communiqué avec "Gueum Yalla". D'ailleurs, il a communiqué aux enquêteurs lors de son interrogatoire trois autres numéros qui appartiendraient à "Gueum Yalla".





À son tour, la partie civile Fallou D. déclare qu'il a été grugé d'un montant de 800 mille francs Cfa. Il explique : "le prévenu m'a apporté à deux reprises des bains. Je suis entré en contact avec lui par le biais de mon copain qui m'avait dit qu'il faisait du "bayré" pour attirer les filles. On s'est mis d'accord sur le montant de 10 000 francs moyennant un acompte de 5 000 de nos francs. Sur ces entrefaites, il m'a donné une serviette dans laquelle il y avait un cadenas. Ainsi, il m'a demandé de me laver avec les poudres en y ajoutant du sel, du sucre et une pièce d'argent. Et je devais également mettre une somme de 46 mille francs Cfa dans le seau d'eau. Après avoir fini d'effectuer le bain, il m'a demandé de mettre le cadenas sous mon lit. Ce que j'ai fait".



Il ajoute : " Il m'a proposé de faire une séance de divination après que je lui ai communiqué le nom de ma mère et de mon père. Par la suite, il m'a fait savoir que j'ai été envoûté. Et, pour enlever le sort, je devais lui donner la somme de 40 mille francs pour des chèvres. Il m'a également demandé d'acheter une valise où je devais mettre la somme de 500 mille. Je lui ai dit qu'il faisait nuit, mais il m'a dit d'envoyer 400 mille puisqu'il détenait 100 mille francs Cfa. Au moment où je devais lui envoyer les 400 000 francs cfa, il m'a dit que son compte wave était plafonné. Ce qui fait qu'il m'avait donné un autre numéro."



Il fait aussi savoir que c'est à un numéro qui porte le nom de Demba Ndiaye qu'il envoyait les sommes d'argent. Il souligne qu'il ne lui réclame rien puisqu'il lui a rendu son argent.



Le maître des poursuites a requis une application de la loi.



Du côté de la défense, l'un des conseils du prévenu indique que les faits débattus devant la barre relèvent des hypothèses et de la suspicion. Selon lui, il n'y a aucune référence sur son niveau d'études qui prouve les renseignements du procès-verbal. Il n'y a aucun élément de preuve qui peut amener le tribunal à entrer en voie de condamnation. Sur ce, il sollicite la relaxe de son client A. K. Diallo. Quant à Me Khadim Kébé, le tribunal ne dispose pas de tous les éléments lui permettant de juger. "Mon client est victime dans cette affaire, car le marabout "Gueum Yalla" résidant à Louga lui a demandé de transporter le colis à ses clients puisqu'il vient souvent à Dakar. Et il l'a fait par gentillesse", a plaidé la robe noire qui demande la relaxe au bénéfice du doute.



Finalement, le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a relaxé le prévenu au bénéfice du doute.



Aïda Ndiaye Fall