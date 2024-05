Défense : Le président Diomaye abroge le décret n°2023-2300 du 30 novembre 2023 et signe celui du n° 2024-1029

Le président de la République a pris à nouveau des décisions fortes. Il a abrogé le décret n°2023-2300 du 30 novembre 2023 portant nomination des Hauts fonctionnaires de défense du président Macky Sall pour le remplacer par celui-ci n° 2024-1029 portant nomination des Hauts Fonctionnaires de Défense (HFD) au niveau des départements ministériels



Cette fois, c’est au niveau des hauts fonctionnaires qu’un vaste changement a été fait. Ces personnels sont ainsi nommés Hauts Fonctionnaires de Défense (HFD). La durée de cette nouvelle fonction est de trois (03) ans renouvelables une fois, au niveau des départements ministériels en regard de leur nom : Général de brigade aérienne (25) Ousmane KANE, général des Armées (2ème section), Ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères ; Colonel (er) Oumar DIOUF, colonel de Gendarmerie à la retraite, au ministère de la Justice ; Amadou CAMARA, Commissaire de Police de classe exceptionnelle à la retraite, Ancien conseiller spécial DGPN, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et tant d’autres affectés dans d’autres ministères...





Ils sont 24 officiers en fonction et admis à la retraite qui sont ainsi affectés dans les ministères.





Le décret précise que le haut fonctionnaire de défense a le rang et les prérogatives d'un conseiller technique au niveau des départements ministériels et bénéficie d'une indemnité mensuelle de cinq cent mille (500 000) francs CFA nette d'impôt.





Ainsi, sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret n°2023-2300 du 30 novembre 2023, portant nomination des Hauts Fonctionnaires de Défense au niveau des départements ministériels.