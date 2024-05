Débat sur l'homosexualité : Thierno Bocoum rappelle à Sonko son option de criminalisation devant And Sam Jikko yi

Le débat sur l'homosexualité refait encore surface. Ousmane Sonko, président de Pastef et son homologue Jean Luc Mélenchon en ont débattu hier à l'Ucad 2 de Dakar. La position de Sonko, l'antisystème est jugée moins ferme que celle du président Macky Sall. « La question du genre n’est pas nouvelle dans nos sociétés qui les gèrent à leur façon et selon nos réalités socioculturelles. Elles ne peuvent être l’apanage de des pays étrangers. On ne peut pas nous imposer la propagande de l’homosexualité », a répondu Sonko à son hôte du jour.

Prenant la balle au rebond, le président du mouvement Agir rappelle à Ousmane Sonko et par ricochet au regime, son engagement devant le mouvement religieux, And Sam Jikko yi.

"Ils avaient opté pour la criminalisation. Ils l’avaient déclaré publiquement et l’avaient aussi signé à travers le mémorandum des législatives 2022 de AND SAMM JIKKO YI (ASJ) » ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DES VALEURS (APV)", rappelle Thierno Bocoum.

Ainsi, l'ancien parlementaire les invite à aller au bout de la logique populaire, en criminalisant l'homosexualité. "Se limiter à dire que cela ne fait pas partie de nos valeurs, ce n’est pas faire plus que le régime précédent qu’ils avaient accusé d’en faire la promotion", rappelle M. Bocoum.