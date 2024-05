Autosuffisance en Moutons/Tabaski : Le Sénégal et la Mauritanie mutualisent leurs forces

Les autorités sénégalaises ont pris récemment des mesures décisives pour atteindre l’autosuffisance en moutons, essentielle pour la sécurité alimentaire et l’économie locale. Dans cette perspective, un partenariat a été ficelé entre le Sénégal et la Mauritanie. Les deux parties ont signé un accord de partenariat avec des garanties notamment sur la gratuité des taxes à la frontière pour un approvisionnement correct du marché Sénégalais.



Le ministre de l’agriculture Dr Mabouba Diagne est actuellement en déplacement en République islamique de Mauritanie pour rencontrer son homologue et les éleveurs Mauritaniens.