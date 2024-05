Avenir de l'Apr- Mbour 4: " On n'acceptera plus de jouer le rôle de suiveur...Je ne suis pas contre la décision du PR Diomaye"( Ousseynou Diouf, Apr Thiès)

Le responsable politique de l'Apr à Thiès, M. Ousseynou Diouf, qui a visité cet après-midi les locaux de Dakaractu Thiès, a tenu à réagir par rapport aux sujets d'actualité notamment le scandale foncier à Mbour 4 et l'avenir politique de l'Apr.



Revenant sur le devenir de l'Alliance Pour la République, M. Diouf a souligné qu'il faut au préalable édifier les gens sur ce qui s'est passé lors de la Présidentielle entre le Président Macky Sall et le candidat malheureux de Benno Bokk Yakaar, Amadou Bâ.



À l'en croire, cette situation a semé une véritable confusion dans les rangs de l'Apr allant jusqu’à amener certains responsables politiques dont lui-même à exiger que la lumière soit faite sur les manœuvres ayant occasionné la débâcle au soir de l'élection présidentielle. " On n'acceptera plus de jouer le rôle de suiveur", a-t-il déclaré. Ousseynou Diouf et Cie comptent observer la suite qui sera réservée à cette situation et n'écartent guère de se démarquer pour aller vers une nouvelle entité, si rien n'est fait pour corriger ces manquements.



Concernant Mbour 4, M. Ousseynou Diouf a déclaré être en phase avec la décision du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et pour lui, le fait de faire tout arrêter, permettra de démasquer les prédateurs et de procéder à la redistribution de l'assiette foncière à la population thiessoise...