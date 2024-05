Développement de l’Artisanat: le COPAS alerte sur les réformes annoncées par le PR Bassirou Diomaye Faye

Le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, a préconisé, mercredi, l’accélération des réformes juridiques et financières visant à « inscrire l’artisanat dans la dynamique d’une croissance économique endogène et d’un entreprenariat national porteur de progrès social ». C’est dans ce contexte que le Cadre des Organisations Professionnelles Artisanales du Sénégal (Copas) qui a un rôle de veille et d’alerte a jugé indispensable de souligner la pertinence des réformes annoncées pour l’intérêt de tous les acteurs du secteur.



« Nos magnifions la démarche du président Bassirou Diomaye Faye qui vient nous renforcer à plus de concertations pour l’aider à concrétiser son souhait», a indiqué Ibrahima Barry, coordinateur du Copas. Selon lui, l’artisanat a besoin, aujourd’hui, de financement pour accompagner les entreprises du secteur mais aussi d’encadrer les acteurs dans la formation et l’apprentissage. Ibrahima Barry qui alimente beaucoup d’espoir sur le nouveau régime a invité le Chef de l’Etat à discuter avec les acteurs à la base pour des solutions concrètes au développement de l’artisanat. Lors du dernier conseil des ministres, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a également annoncé qu’il recevra, prochainement, avec le Premier Ministre et le Ministre en charge de l’artisanat, les présidents des quatorze (14) Chambres des métiers du Sénégal. Sous ce rapport, le coordinateur du Copas a appelé les présidents des chambres de métiers à discuter avec les organisations professionnelles artisanales au préalable pour pouvoir centrer les besoins du secteur de l’artisanat. Ibrahima Barry a lancé un appel aux nouvelles autorités afin d’impliquer les artisans dans les décisions phares notamment dans les nominations au postes stratégiques du secteur.