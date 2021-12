Escroquerie : un ingénieur en informatique se fait passer pour un policier sur une affaire de localisation de téléphone et soutire 86.000F à une dame.

Se faisant passer pour un agent de police, l'ingénieur en informatique, Mohamed Tall, avait réussi à soutirer la somme de 86.000 Fcfa à Marième Sy dans une affaire de localisation de portable. C’est donc pour des faits d'usurpation de fonction et d'escroquerie qu'il a été traîné hier devant la barre des flagrants délits de Dakar, où le juge lui a infligé une peine de 2 mois de prison assortie du sursis.



Ingénieur en Informatique de son état, Mohamed Tall a fait face hier au juge des flagrants délits de Dakar pour des faits d'usurpation de fonction et d'escroquerie portant sur 86.000 FCfa. Sur les infractions qui ont valu sa comparution, il est ressorti de l'interrogatoire d'audience qu'il a connu la sœur de sa victime lors du Magal de Touba passé. Là-bas, il s'était présenté à cette dame comme étant un agent de la Division des investigations criminelles (DIC). C'est par la suite que cette dernière l'a présenté à sa grande sœur Marième Sy. Et comme celle- ci avait égaré son portable, elle avait besoin de renseignements. Mais là, le mis en cause lui a demandé de payer pour accélérer la procédure. Marième Sy s'est exécutée mais hélas, elle n'a pas obtenu gain de cause. Car après lui avoir remis les 86. 000 fcfa, le prévenu n'a pas pu localiser son téléphone portable.



De guerre lasse, Marième Sy a fini par le traduire en justice. Hier, devant le juge du tribunal des flagrants délits de Dakar, Mouhamed Tall a contesté les faits, arguant qu'il travaillait en parfaite collaboration avec des agents de certains commissariats de Dakar.



Le procureur, qui n'a pas cru un traître mot de ce qu'il avance, a requis 6 mois ferme. "Si vous avez des connaissances en la matière, allez faire un concours pour entrer dans la police", lui lance-t-il. L'avocat de la défense a confirmé que son client collabore avec des Commissaires, gendarmes et policiers pour localiser des portables. Il ne voit pas de manœuvres frauduleuses dans cette affaire puisqu'il n'y a pas, selon lui, un élément matériel qui déduit une escroquerie. La robe noire sollicite ainsi sa relaxe pure, le tribunal a par contre abandonné le délit d'usurpation de fonction avant de lui infliger une peine de 2 mois de prison assortie du sursis pour escroquerie...