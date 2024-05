Escroquerie : Le lutteur LAC 2 arrêté et placé en garde à vue !

Le leader de l'écurie de lutte Walo qui était activement recherché, a été finalement arrêté par les éléments de la police de Guédiawaye. Il faisait l'objet de plusieurs lettres plaintes pour des faits d'escroquerie de la part de candidats au voyage en Angleterre. C’est chez lui, à la cité des enseignants de Guédiawaye où il a été cueilli et conduit au commissariat central où il est placé en garde à vue.



En effet, pour se rendre en Angleterre, des individus disent avoir pris contact avec le lutteur, via son bras droit nommé A. S. Diagne, qui se charge de récupérer les sous des clients pour le compte du leader de l'écurie Walo. Dans leurs plaintes, les candidats au voyage disent avoir versé des montants, qui varient entre 2 millions de francs Cfa, 4 millions de francs Cfa et 5 millions de francs Cfa, entre autres.





Selon le journal Les Echos, Lac2 et son acolyte ont ensuite disparu dans la nature après avoir empoché les sous et ne sont plus joignables après avoir donné à plusieurs reprises, des rendez-vous en a plus finir.



Après une dizaine de plaintes, la police instruit l'affaire et ouvre une enquête préliminaire pour escroquerie présumée au voyage. Toujours injoignables, une chasse à l'homme est lancée contre eux. Pour rappel, le leader de l'écurie Walo avait entre-temps voyagé en France où il a séjourné pendant plusieurs mois avant de retourner au bercail dans la plus grande discrétion. Pour l’heure, son complice A. S. Diagne est activement recherché.