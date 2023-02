Eric Favre : « Tapha Tine s’est entraîné en Côte D’Ivoire avec un champion du monde Cubain… »

C’est au micro de dakaractu qu’Eric Favre est revenu dans le details sur la préparation physique du lutteur Tapha Tine qui doit affronter le B52 de Mbour, le 12 février prochain. Sur le plateau de Actu Sports, le préparateur physique expert en nutrition sportive à révèle que « Tapha Tine s’est entraîné en Côte D’Ivoire avec champion du monde Cubain… » Bombardier est prévenu !

Une préparation principalement axée sur le gainage, la perte de masse mais aussi la prise de poids musculaire en plus d’exercises destinés à la souplesse et au développement de l’explosivité a fait savoir le promoteur du choc entre Tapha Tine et Bombardier en collaboration avec Alioune Production. Un gros travail avec un sparring partner de taille, plusieurs fois champion mondial et olympique en lutte…