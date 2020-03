Éradication du Covid-19 : L'ARTP et les opérateurs de téléphonie mobile mutualisent leurs efforts.

Pour participer à l'effort de guerre face au Covid-19, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes a animé ce matin, une rencontre avec les trois opérateurs de téléphonie mobile. Une occasion pour harmoniser stratégies et moyens à mettre en place pour participer à la lutte contre le covid-19.



Dans cette optique, la communication pourra jouer un rôle important dans le cadre de la sensibilisation et de la mise en place d’un système d’information digitale que le ministère de la santé va initier pour les populations.

Le directeur général de l'ARTP, Abdoul Ly, a accueilli les directeurs des opérateurs comme Orange, Free et Expresso pour les inviter à planifier des approches consolidées et de mutualiser leurs efforts face à cette pandémie.



Plusieurs besoins, face à cette pandémie sont nécessaires selon les "soldats du numérique". Ils sont divers et multiformes de l’aveu même du directeur géneral de l'Artp. D'abord, il y a les besoins liés au secteur des télécommunications, la permanence du réseau lié au secteur, le renforcement de la qualité, le besoin du ministère de la santé dans sa stratégie de communication. D'autre part, il faut que des facilités tarifaires soient octroyés pour mettre à l'aise les consommateurs qui doivent avoir un bon accès à l'information.



Il y'a également des besoins exprimés par le ministère de la santé, notamment sur la participation à l'aménagement de sites d'urgence (pour abriter les cas de coronavirus), un appui logistique (fournir des ambulances etc...), fournir du matériel médical, un appui au service d'hygiène, l'achat de temps d'antenne et autant que possible de l'appui financier qui est tout aussi nécessaire.



Dans un contexte sanitaire où il est préférable de limiter les contacts à travers certains échanges de billets, l'Artp et les opérateurs de téléphonie mobile rassurent, qu'avec les moyens différents de transfert d'argent des différents opérateurs, il n'est pas exclu de faire recours à toutes stratégies pour participer à l'éradication du Covid-19.

Il faut rappeler que ces stratégies pourront notamment être trouvées à travers le comité technique qui est mise en place après une réunion entre les acteurs des télécommunications.