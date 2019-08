Équipe nationale masculine de basket-ball : Maurice Ndour et Hamady Ndiaye n’ont pas quitté la Tanière, départ pour la Chine vers 18h

Le nom du tout nouveau capitaine des Lions, Maurice Ndour, revient régulièrement dans l'actualité de l’équipe nationale masculine de basket-ball. Il a notamment été évoqué dans le cadre d'un «révolte supposée» de certains joueurs pour non-paiement de leurs primes de participation et de qualification à la Coupe du Monde FIBA 2019.

L'ailier fort de Valencia BC en Espagne a tenu à clarifier les choses. L'international sénégalais n'a jamais eu l'intention de quitter le lieu de regroupement, comme annoncé ce mercredi dans la presse. Même s’il est avéré que les lions ont réclamé leurs primes de participation et de qualification finalement payées.



Hamady Ndiaye, non plus, n’a pas quitté la Tanière. Les deux joueurs ainsi que leurs coéquipiers ont quitté l’hôtel Novotel, ce mercredi aux alentours de 15h30. Ils ont rejoint l'aéroport Blaise Diagne, d'où leur vol commercial a décollé vers 18h, direction Ganzhou.



Après un mois de stage de préparation à Dakar, l'aventure de la Coupe du Monde de basketball masculine commence vraiment pour les Lions, avec leur décollage pour la Chine.