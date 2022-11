Équipe nationale : Une séance matinale en salle pour les Lions qui vont s'entraîner à huis clos dans l’après-midi…

Une première séance sobre qui sera précédée par un galop d'entraînement à l’extérieur, à huis clos, en fin d’après-midi avec un groupe qui devrait être complété aujourd'hui par les « retardataires.» Une première séance sobre qui sera précédée par un galop d'entraînement à l’extérieur, à huis clos, en fin d’après-midi avec un groupe qui devrait être complété aujourd'hui par les « retardataires.»

C’est à l’intérieur dans la salle de sport du Al Duhail que les joueurs sénégalais se sont entraînés ce mardi matin...Au menu des Lions, il y avait le vélo d’appartement, les tapis de course, haltères et autres équipements sportifs pour travailler la cardio et la résistance musculaire.