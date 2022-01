Équipe nationale : Testés négatifs à la Covid-19, Kalidou Koulibaly, Gana Guèye et Édouard Mendy de retour à l'entraînement...

Aliou Cissé va enfin pouvoir compter sur ses cadres après plusieurs jours d'isolement suite à des tests positifs à la Covid-19. Quatre joueurs ont été testés négatifs et autorisés à rejoindre l'entraînement collectif.



Il s'agit du milieu de terrain du PSG, Idrissa Gana Guèye, du gardien titulaire des Lions, Édouard Mendy et du capitaine Kalidou Koulibaly. Des titulaires indiscutables qui ont terriblement manqué aux Lions lors des deux précédentes rencontres de CAN.



Une excellente nouvelle pour la sélection Sénégalaise qui compte aussi enregistrer les retours de Fodé Ballo-Touré et de Bamba Dieng qui a rejoint le groupe en provenance de Dakar.



Les Lions ont désormais récupéré tous leurs joueurs qui avaient été testés positifs à la Covid-19...