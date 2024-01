Équipe nationale : Seny Dieng et Boulaye Dia sont retournés dans leurs clubs…

C’est à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass que les deux Lions ont été aperçus dans la nuit du mardi au mercredi, en instance de retour dans leurs clubs. Malheureusement, les attentes des supporters sénégalais ont été douchées par le forfait de Boulaye Dia et de Seny Dieng concernant leur participation à la Coupe d'Afrique des Nations 2024.

Les deux joueurs ont été contraints de déclarer forfait en raison de blessures qu'ils ont subies il y a quelques semaines au sein de leurs clubs. C'est un coup dur pour ces deux champions d'Afrique qui ne pourront donc pas défendre leur titre sur la scène internationale.

Néanmoins, la vie continue et le football offre toujours des opportunités à d'autres joueurs talentueux. Bamba Dieng et Alfred Gomis ont été choisis pour remplacer Boulaye Dia et Seny Dieng dans l'équipe nationale. Ces deux joueurs auront la lourde tâche de faire oublier l'absence des deux blessés et de contribuer aux performances de l'équipe lors de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) du 13 janvier au 11 février 2024.