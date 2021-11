Équipe nationale : Sény Dieng et Abdou Diallo forfaits, le gardien du Casa en renfort, Koulibaly incertain...

Aliou Cissé pourrait bien être obligé de revoir la composition de sa défense avec les forfaits du défenseur Parisien, Abdou Diallo, et de son gardien Sény Dieng tous deux testés positif à la Covid-19.



Il s'y ajoute que le capitaine de Naples, Kalidou Koulibaly qui n'a pas joué ce dimanche avec son club, est aussi incertain pour les matches contre le Togo à Lomé et la réception du Congo le 14 novembre à Thiès.



En effet, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a annoncé à travers un communiqué officiel : "le forfait du défenseur Abdou Diallo et du gardien de but Sény Dieng. Tous les deux avaient été convoqués par le sélectionneur national Aliou Cissé pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2021, mais ils ont malheureusement été testés positifs à la Covid-19."



Toujours selon la FSF, le sélectionneur des Lions "a fait appel au gardien du Casa-Sport (Ligue 1 sénégalaise) Alioune Badara Faty pour remplacer Sény Dieng. Une nouvelle tête qui rejoint ainsi la tanière après la première convocation du milieu de l'Olympique de Marseille, Pape Guèye...