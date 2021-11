Équipe nationale : Qui est Alioune Badara Faty le « Casaçais » de la tanière ?

Sa convocation en a surpris plus d’un ! Alioune Badara Faty, le gardien du club sénégalais, le Casa Sports a été appelé en renfort en équipe nationale de football. Il remplace le troisième gardien des Lions, Sény Dieng infecté par la Covid-19. Alors que beaucoup pensaient à la possible convocation de Pape Seydou Ndiaye, qui vient de rejoindre la première division Danoise (Jammerbugt), Aliou Cissé s’est tourné vers le championnat local sénégalais. Justement, que sait-on vraiment sur le portier Casaçais et son parcours ?







En réalité, le longiligne gardien des Verts, du haut de ses deux mètres, est un pur produit du Casa où il a fait toutes ses classes. Une formation locale, au sud du Sénégal, avec des passages respectivement chez les pupilles, benjamins, juniors, cadets et seniors. Façonné à l’image du club, avec des valeurs de combativité, d’abnégation, d’engagement et de discipline, le jeune gardien de but s’est assez rapidement imposé dans la cage. Désigné meilleur portier du dernier tournoi consacré à la Coupe du Sénégal 2021 qu’il a remportée avec le Casa, il franchit ainsi un autre palier avec cette sélection en équipe nationale.



Dans l’équipe senior du Casa Sports depuis déjà quatre saisons, Alioune Badara Faty qui arbore à des occasions le brassard de capitaine, se distingue particulièrement sur le terrain de par sa présence physique dans les duels à un contre un, déployant toute son envergure. Et, surtout lors des sorties aériennes, avec une présence rassurante pour son équipe. Pas maladroit dans les longues relances, le jeune Faty est aussi capable de participer au jeu en assurant les premières relances. Des caractéristiques intéressantes pour celui qui érige en modèle des portiers tels l’international Allemand, Manuel Neuer…