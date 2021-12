Équipe nationale : Présent à Thiès depuis quelques jours, Habib Diallo est curieusement absent du groupe…

Convoqué par Aliou Cissé pour participer à la prochaine CAN de football, Habib Diallo tarde encore à rejoindre la tanière et donc le regroupement démarré depuis le 27 décembre dernier à l’hôtel Radisson Blu de Diamniadio. Une absence qui est quasiment passée inaperçue aux yeux du grand public. Une absence curieusement inexpliquée pour le moment.



Si l’on sait que la fédération sénégalaise de football (FSF), logiquement, ne peut pas ne pas être au fait de la présence du joueur sur le sol sénégalais, qu’est-ce qui justifierait cette situation pour le moins insolite. S’agirait-il d’une sorte de dérogation exceptionnelle accordée à Diallo par la FSF ? Ou bien est-ce là une initiative personnelle du principal concerné ?



Ce qui est certain, c’est que l’attaquant du FC

Strasbourg n’a pas été officiellement déclaré blessé encore moins forfait. En attendant d’y voir plus clair, la prochaine sortie du sélectionneur Aliou Cissé, permettra peut-être d’édifier l’opinion…