Équipe nationale : Première séance d'entraînement des Lions à Lat Dior.

C'est parti pour la préparation express du match aller contre la Guinée Bissau, les Lions ou du moins ceux qui sont déjà arrivés se sont entraînés ce lundi. C'est sur la pelouse du stade régional Lat Dior de Thiès que le petit groupe de 9 Lions, a effectué sa première séance d'entraînement de ce regroupement.



Sous la houlette de Cheikhou Kouyaté, Édouard Mendy, Ismaïla Sarr et Cie, le reste de la tanière s'est livré à un petit footing avant de faire des ateliers avec ballon et quelques jongles. Sous le ciel Thiessois, et sous la supervision du staff technique, les Lions ont par la suite bénéficié de quelques soins de la part des préparateurs physiques avant de boucler ce premier galop d'entraînement.



À quelques heures de la manche aller contre les " Djurtus ", Cissé qui espère voir le groupe au complet d'ici ce mardi, aura très peu de temps pour dégager son onze de départ. Et, peaufiner ses schémas de jeu pour renverser la sélection Bissau Guinéenne.